ЦБ опубликовал список банков с максимальным количеством жалоб клиентов

Центральный банк России опубликовал рэнкинг банков по количеству обоснованных жалоб клиентов на качество кредитования. В топ-8 банков, на которые поступало наибольшее число претензий, входят Газпромбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк, Почта Банк, ТБ Банк, МТС-Банк, Банк ВТБ и Сбербанк.

При составлении рейтинга специалисты Банка России приводят детальную классификацию видов нарушений. Так, например, на Почта банк чаще всего клиенты жалуются в связи с навязывание дополнительных услуг (67% жалоб), а на ТБ банк из-за кредитных историй (58%). Всего выделяют пять ключевых направлений:

- Кредитные истории.

- Кредитные каникулы.

- Навязывание дополнительных услуг.

- Погашение кредитов.

- Прочие претензии.

В ЦБ подчеркивают, что они усовершенствовали методику представления результатов: таблицы с индикаторами представлены не только в соответствии со статусом кредитной организации (системно значимые и прочие банки), но и исходя из размера их розничной клиентской базы — более 5 миллионов кредитных договоров физических лиц. Это позволяет облегчить сравнение крупнейших розничных банков. Такими банками в совокупности выдано около 90% кредитов граждан.

Итоговое место кредитной организации в рэнкинге зависит от числа обоснованных жалоб на каждые 100 тысяч договоров, поясняют в ЦБ. «Жалоба признается обоснованной, если в ходе проверки выявлены нарушения прав потребителей и приняты меры реагирования», – поясняют в ЦБ. Планируется, что публикация таблиц с индикаторами будет ежегодной.

По мнению ЦБ, новый рейтинг призван помогать потребителям объективнее оценивать риски и уровень сервиса различных банков перед оформлением кредита, одновременно стимулируя сами финансовые институты повышать стандарты обслуживания.