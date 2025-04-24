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В России появится особая криптобиржа для суперинвесторов

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Министерство финансов России совместно с Центральным банком планирует создать специализированную криптобиржу исключительно для «суперквалифицированных» инвесторов. Как заявил министр финансов Антон Силуанов, этот проект позволит официально узаконить оборот цифровых активов и вывести теневые операции с криптовалютой в правовое поле. Однако важно понимать, что речь идет лишь о тех операциях, которые были проведены в рамках эксперимента с особым юридическим режимом, сообщает РБК.

Кроме того, ведомство рассматривает возможность изменения критериев отнесения инвесторов к категории «суперквалифицированных». Сейчас предлагается считать такими инвесторов, чьи вложения в ценные бумаги и банковские депозиты превышают сумму в 100 млн рублей либо годовой доход которых превысил отметку в 50 млн рублей. Но представитель Министерства финансов подчеркнул, что эта информация носит предварительный характер и окончательно утвержденных требований пока нет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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