Названо условие мгновенного прекращения конфликта на Украине: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: названо условие мгновенного прекращения конфликта на Украине, эксперты предвидят сохранение ключевой ставки на прежнем уровне, Общественная палата решила следить за сибирскими майнерами, а в Иркутской области обнаружили нефтяные пятна на Байкале. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Условие России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие мгновенного прекращения конфликта на Украине. Он закончится сразу, если Киев выведет свои войска из четырех регионов, статус которых закреплен в российской Конституции. Речь идет о Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Сохранение ставки

Эксперты сделали прогноз относительно ключевой ставки. Он предположили, что Банк России на заседании 25 апреля сохранит ее на прежнем уровне – 21%. Ранее она также была сохранена, но регулятор не исключил возможность повышения, если динамика не будет обеспечивать достижение цели по инфляции в 4%.

Надзор за майнерами

Общественная палата РФ решила следить за возможными нарушениями прав россиян и интересов градообразующих предприятий при майнинге цифровых валют в Сибири. Работа будет проводиться совместно с органами государственной власти. ОП намерена информировать правоохранительные органы, Министерство энергетики РФ, аппарат полпреда президента РФ в СФО о фактах нелегального майнинга, а также проводить разъяснительную работу среди населения.

Новый рейс

Прямой авиарейс Иркутск – Пекин запускает китайская авиакомпания Air China с 27 апреля. Полеты будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям. Продолжительность составит около 3 часов. Стоимость – от 8893 рублей с учетом ручной клади и багажа. Сейчас это направление обслуживает только российская авиакомпания S7 Airlines.

Нефть на Байкале

В Иркутской области обнаружили выходы нефти из воды на Байкале. Научные сотрудники Байкальского музея Сибирского отделения РАН рассказали, что это природное явление: из озера ежегодно выходит порядка 4 тонн нефти, что не связано с промышленной добычей, и является особенностью функционирования природного объекта. Подробное наблюдается уже сотни лет.