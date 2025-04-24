Путин посмертно наградил медалью убитого в Иркутской области вахтовиком фельдшера

Президент РФ Владимир Путин наградил посмертно медалью Луки Крымского убитого вахтовиком фельдшера скорой помощи Казачинско-Ленской районной больницы Александра Печелатова. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовых актов.

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью Луки Крымского Печелатова Александра Вячеславовича – фельдшера скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Казачинско-Ленская районная больница", Иркутская область (посмертно)», – говорится в документе.

Напомним, бригада скорой 22 ноября выехала на вызов к вахтовикам. Фельдшер осмотрел пациента и решил везти его в больницу. По пути вахтовик, который был пьян, вел себя неадекватно. Врач попытался успокоить его и получил удар ножом в грудь, в результате чего погиб. Предполагаемый убийца сбежал, но был пойман правоохранителями.