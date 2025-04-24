ФНС собрала рекордную сумму с банкротящихся компаний

252 млрд рублей – это максимальная цифра с 2015 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад ФНС.

Поступления в бюджет от процедур банкротства достигли рекордных 252 млрд рублей в 2024 году, увеличившись на 26% по сравнению с предыдущим годом. Основной вклад внесли корпоративные банкротства, число которых выросло на 25% за три квартала. Налоговые органы стали активнее инициировать дела о несостоятельности – их доля в качестве заявителей увеличилась с 13% до 25%.

Рост поступлений связан с уходом иностранных компаний, сложностями адаптации российского бизнеса к санкциям и внедрением новых инструментов контроля, включая систему выявления рисков до банкротства. Эксперты отмечают, что высокая ключевая ставка в 21% может спровоцировать новые волны банкротств, особенно в строительном секторе, где 30% компаний уже испытывают проблемы с долгами. При этом аналитики считают, что очищение рынка от неэффективных игроков может иметь позитивный эффект для экономики в долгосрочной перспективе.