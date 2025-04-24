Двое жителей Иркутской области заплатят 300 тысяч рублей за лесной пожар

Двоим жителям Боханского района придется заплатить деньги за лесной пожар, который они устроили, сжигая мусор и сухую траву, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

По данным надзорного ведомства, в апреле 2024 года люди выжигали сухую траву на землях сельскохозяйственного назначения и уничтожали с помощью огня мусор на территории частного дома, в результате чего пламя перешло на лес и охватило более 20 га.

При тушении возгорания была задействована лесопожарная станция базы авиационной и наземной охраны лесов, израсходованы бюджетные средства. Затраты оценили в 300 тысяч рублей, которые по решению суда придется компенсировать.