Банк Уралсиб принял участие в мероприятиях по финансовой грамотности в Кемеровской области

Банк Уралсиб стал участником мероприятий по повышению финансовой грамотности в Кемеровской области.

Так, 22 апреля управляющий директор по развитию розничного бизнеса Урало-Сибирского макрорегиона ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Елена Клычникова приняла участие в заключительном туре конкурса методических разработок по финансовой грамотности в Кузбассе и награждении победителей, банк выделил 6 комплектов подарков для победителей. Организаторами конкурса выступили: Министерство образования региона совместно с Министерством финансов Кузбасса, Региональным центром финансовой грамотности Кузбасса. Конкурс методических разработок по финансовой грамотности проводится в Кемеровской области четвертый год и направлен на повышение уровня знаний детей и молодежи в этой сфере.

Кроме этого, Банк Уралсиб стал волонтером финансового просвещения молодежного марафона по кибербезопасности «Антидроп» в Кемеровской области, который стартовал 7 апреля и продлится до 7 мая. Сотрудники Уралсиба проводят встречи со студентами и сотрудниками в колледжах Кузбасса, рассказывают о «работе» дропперов, основных механизмах привлечения мошенниками молодежи к дропперству, а также санкциях за участие в такой деятельности, поднимают вопросы мошеннических манипуляций с помощью электронных ресурсов, сайтов знакомств, торговых онлайн-площадок.

«Банк ставит своей целью научить детей, подростков и молодых людей правильно ориентироваться в финансовом мире, безопасно пользоваться банковскими продуктами и сервисами, научиться выявлять мошенников. Уралсиб планирует продолжить проводить мероприятия по повышению финансовой грамотности в школах, средних специальных и высших учебных заведениях Кузбасса», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Банк Уралсиб в Кемеровской области регулярно проводит мероприятия по повышению финансовой грамотности в городах своего присутствия, устраивает для школьников и студентов уроки финансовой грамотности, марафоны по кибербезопасности, деловые игры.