«Человечек», «синкануться» и «я вас услышал». Какие слова и фразы больше всего бесят сибиряков на работе

В топе уменьшительно-ласкательные и англицизмы. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Среди самых раздражающих слов первое место заняли «человечек», «задачка» и другие в уменьшительно-ласкательной форме – их отметили 23% опрошенных. На втором месте слова «засинкаться, синк, синкануться» (18%). Третье место делят «вкусный» (если речь не о еде), «крайний» (в значении «последний»), «токсичный, токс» и «мэтч, смэтчиться» (по 14%).

Далее следуют «апрувить» и «заапрувить» (13%). Слова «чекнуть», «челлендж, челленджить» и «фидбэк, отфидбэчить» отметили по 11% респондентов, в то время как 9% опрошенных раздражают «услышимся», англицизм «асап» (от английского as soon as possible) и «менеджерить». Слово «кейс» вызывает негодование у 8% сибиряков.

Интересно, что наибольшее неприятие уменьшительно-ласкательных слов испытывают представители среднего и высшего менеджмента (36%), тогда как финансисты и бухгалтеры менее чувствительны к этому (22%). «Засинкаться» вызывает наибольшее недовольство у работников закупок (28%), а «вкусный» раздражает каждого четвертого управленца среднего или высшего звена (24%), но только 18% менеджеров по продажам и HR-специалистов.

Среди устойчивых фраз самой раздражающей при общении на работе сибиряки считают такую: «я вас (тебя) услышал» (23% респондентов отметили ее). На втором месте «надо было вчера» (19%), далее в этом списке – «ретроградный Меркурий» для объяснения рабочих проблем (16%), «все так делают» (15%), «от слова "совсем"» (14%) и «я на колле» (13%).

При этом фраза «я вас (тебя) услышал» женщин раздражает больше, чем мужчин (27% против 22%). Объяснение проблемных ситуаций на работе «ретроградным Меркурием» вызывает наибольший негатив у ИТ-специалистов (26%) и сотрудников сферы науки и образования (25%), наименьший – у кадров из сферы туризма и общепита (10%). На выражение «надо было вчера» сильнее всего реагируют юристы (35%), тогда как в других профессиях этот показатель не превышает 26%.