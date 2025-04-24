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Кобзев посоветовал депутатам при выборе мэра Иркутска опираться на мнение горожан

Стартовало заседании Думы города Иркутска, в рамках которого планируется выбрать мэра. На мероприятии выступил губернатор Игорь Кобзев, который посоветовал при принятии решения опираться на мнение жителей.

«Сегодня у депутатов важная миссия – выбрать мэра областного центра на 5-летний срок. Рекомендовал коллегам в решении этого вопроса опираться на мнение иркутян», – отметил глава региона.

Мэра выберут на конкурсной основе депутаты, поскольку прямые выборы градоначальника отсутствуют в Иркутске с 2014 года. На должность претендуют действующий мэр, чиновник, общественник и предприниматель, боксер, пенсионерка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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