Названы 10 лучших ресторанов России: среди них есть одно заведение из Сибири

Эксперты Международной ресторанной премии Wheretoeat Russia выбрали 10 лучших российских ресторанов – их представителям вручили награды. Среди чемпионов есть заведение из Сибири.

На первом месте ресторан Bourgeois Bohemians из Санкт-Петербурга, на втором – Olluco из Москвы, на третьем – AVA на Патриарших прудах столицы.

Также в топ-10 вошли московские заведения Savva, Sage, Maya, Big Wine Freaks, Padron и санкт-петербургский ресторан Frantsuza Bistrot.

В десятку лучших ресторанов России вошло одно заведение из СФО – Tunguska из Красноярска. В основе его концепции – сибирские гастрономические традиции, в том числе самобытный рацион коренных северных народов. В меню можно найти сагудай из нельмы, перепелку с креветкой и шпинатом, тартар из оленя и многое другое в авторском исполнении.

Кроме того, в копилке Сибири еще одна награда: директору Института гастрономии СФУ и соучредителю Bellini Gastronomic Ecosystem из Красноярска Алексею Горенскому вручили приз «За вклад в развитие ресторанной индустрии страны». Остальную часть индивидуальных наград забрали в основном столичные специалисты.