Жители Иркутской области копят на будущее с программой долгосрочных сбережений

В первом квартале 2025 года жители Иркутской области заключили свыше 17 тыс. новых договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС) в СберНПФ за I квартал. Взносы в программу составили 320 млн рублей за январь-март.

«Всё чаще россияне выбирают программу долгосрочных сбережений с господдержкой и налоговыми льготами для финансового обеспечения своего будущего. В первом квартале года жители РФ заключили 880 тысяч новых договоров ПДС и внесли 17,3 миллиарда рублей на свои договоры, в том числе 12 миллиардов на новые. К тому же подано 122 тысячи заявлений на перевод средств обязательного пенсионного страхования (ОПС) в ПДС — по нашим прогнозам, это ещё 19 миллиардов рублей. Люди смогут забрать эти деньги через 15 лет участия в программе, выбрать оптимальный срок ежемесячных выплат (5-10 лет) или снять их досрочно в особых ситуациях, например, для оплаты лечения. Всего в СберНПФ открыто 3 миллиона договоров ПДС, в них хранится 200 миллиардов рублей. Мы рассчитываем, что к концу 2025 года участниками программы долгосрочных сбережений в СберНПФ станут 5,6 миллиона россиян», – Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

По данным СберНПФ, в среднем при открытии договора клиенты вносят 12,6 тысяч рублей, а последующие пополнения составляют около 4,4 тысячи рублей.

«Жители Иркутской области проявляют высокий интерес к программе долгосрочных сбережений, успешно используя её преимущества для достижения своих финансовых планов. Особенной популярностью пользуется возможность перевода средств накопительной пенсии в рамках программы. За первый квартал текущего года жителями области было подано 3,3 тыс. заявлений на перевод средств обязательного пенсионного страхования (ОПС), общая ожидаемая сумма переводов превышает 523 млн рублей», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Программа долгосрочных сбережений стартовала в России 1 января 2024 года. С её помощью россияне могут делать добровольные взносы, получать софинансирование от государства до 36 тыс. рублей в год на протяжении десяти лет, а также налоговые вычеты. Выплаты по договору можно получить спустя 15 лет участия, по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а также досрочно - при потере кормильца или необходимости дорогого лечения.