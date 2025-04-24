Мэром Иркутска снова стал Руслан Болотов: его выбрали единогласно

В Иркутске состоялось десятое очередное заседание Думы Иркутска, в рамках которого депутаты выбрали градоначальника на 5-летний срок. Им снова стал Руслан Болотов, занимавший этот пост с 2020 года.

Он представил программу социально-экономического развития Иркутска, обозначив текущие показатели. Градоначальник рассказал об увеличении доходов города за свой предыдущий срок в 2 раза, активное участие в национальных проектах, строительстве теплового луча, который позволит создать девять соцобъектов и около 1 млн кв. м. жилья, реконструкцию трубопроводов и другие результаты.

«Моя единственная задача – продолжать делать все для дальнейшего развития нашего города. Цели и задачи мы определяем в соответствии с тем, что по-настоящему беспокоит нас всех. Конечно, нам бы хотелось решать сразу и все, но мы должны определять приоритетные направления, концентрироваться на них и добиваться результата», – отметил Болотов.

Он также добавил, что команде за пять предыдущих лет «удалось достичь подвижек в большинстве сфер». Аналогичную работу планируется продолжать и в течение нового срока.

В рамках выступления кандидаты, в числе которых были общественник и предприниматель, чиновник, боксер, пенсионерка, при презентации своих программ предлагали привести в порядок дороги, построить крематорий, сохранять памятники, сберегать существующие ресурсы, улучшать поддержку бизнеса и вернуть прямые выборы мэра Иркутска. Руслан Болотов отметил, что зафиксировал часть предложений, которые намерен проработать.

В тайном голосовании за кандидатов, в котором участвовали 34 депутата, за Руслана Болотова были отданы все 34 голоса.

Руслан Николаевич Болотов родился 12 мая 1972 года в Шелехове. Окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО, а также ИГЭА по специальности «Экономика и управление строительством». В разные годы был главой Шелеховского городского поселения, министром строительства и дорожного хозяйства Иркутской области, директором Ассоциации застройщиков Иркутска, заместителем председателя правительства Приангарья, первым заместителем губернатора – председателем правительства региона. Мэром Иркутска стал 30 апреля 2020 года.