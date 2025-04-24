ВТБ: Ипотечные заемщики половину платежа перекрывают доходами от депозитов

ВТБ проанализировал соотношение ставок по вкладам, оформленным клиентами за последние месяцы, и средних ставок по ипотеке, которую погашают заемщики банка. Результаты показали, что за счет доходности по депозиту каждый второй вкладчик может закрывать до половины среднего ежемесячного ипотечного платежа, а каждый десятый – 100%. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По статистике ВТБ, сегодня большинство заемщиков обслуживают ипотеку по ставке до 12% годовых. На погашение кредита в среднем они направляют около 30 тыс. рублей в месяц. Основная часть заемщиков (68%) тратит еще меньше. Каждый четвертый платит по ипотеке от 30 до 60 тыс. рублей в месяц, и лишь 2% вносят более 100 тысяч. Это связано с тем, что многие заемщики оформили ипотеку до резкого повышения ключевой ставки, когда условия были гораздо выгоднее, чем сегодня. Также на фоне дорогих рыночных кредитов фокус клиентов сместился на программы господдержки с низкими ставками.

Например, ВТБ сегодня 7 из 10 ипотечных кредитов выдает по «семейной» программе.

«Наше исследование касается клиентов, которые воспользовались уникальной ситуацией, когда процент по вкладу почти вдвое превосходит ипотечный. Часть клиентов благодаря этому соотношению компенсируют от половины до 100% своих ежемесячных кредитных платежей, часть – копит средства на будущий первый взнос, пережидая «охлаждение» рынка ипотеки, или направляет на досрочное погашение. По нашей оценке, двузначные ставки по вкладам сохранятся до рубежа 2026-2027, что позволит финансировать крупные покупки доходностью по депозитам еще довольно долгое время», – добавил Георгий Горшков.