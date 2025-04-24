83% иркутян одобрили бесплатное обучение по техническим специальностям

Чаще всего за инициативу выступают мужчины. Данные приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

83% экономически активных жителей Иркутска одобрили инициативу депутатов «Справедливой России – За Правду» о полностью бесплатном обучении по техническим специальностям в колледжах и вузах.

Наибольшую поддержку предложение получило среди мужчин (88%), граждан старше 45 лет (91%) и высокооплачиваемых работников с доходом от 100 тысяч рублей (94%).

Родители школьников 8-11 классов также активно поддержали идею (88%). Основные аргументы противников (5%) касались качества образования и необходимости участия работодателей в финансировании подготовки кадров. Многие сторонники инициативы ссылались на успешный опыт бесплатного образования в советский период.