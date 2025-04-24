ИНК стала призером XVII Всероссийского конкурса корпоративных календарей

Корпоративный календарь Иркутской нефтяной компании (ИНК) отмечен дипломом 3 степени в номинации «Социальная ответственность» XVII Всероссийского конкурса «Корпоративный календарь».

Компания совместно с Благотворительным фондом Марины Седых представила на конкурс календарь «Моя река Лена». Иллюстрациями для издания стали рисунки детей — победителей одноименного конкурса, проходившего в рамках празднования Дня реки Лены среди школьников из Усть-Кутского, Киренского районов Иркутской области, Ленского района Якутии. Лучшие работы выбирали голосованием в соцсетях.

При создании календаря также был использован искусственный интеллект. Нейросеть, проанализировав детские рисунки, создала для каждого месяца вторую, уникальную версию изображения, сохранив при этом особенность детского творчества. Таким образом, календарь представляет собой гармоничное сочетание оригинальных рисунков и их интерпретации искусственным интеллектом.

В прошлом году компания также успешно приняла участие в конкурсе. Календарь «Классика безопасности. Новый взгляд» от «ИНК-Капитал» занял первое место в номинации «Лучший корпоративный календарь прошлого года». Выпущенный к 2024 году «Календарь эвенков» Иркутской нефтяной компании занял второе место в номинации «Лучшие фотообразы», а также третье — в «Продвижение территорий».

Всероссийский конкурс корпоративных календарей проводится с 2008 года. В этом году участниками мероприятия стали 69 компаний из 31 города России. Всего было представлено 86 работ. «Корпоративный календарь» также выступает площадкой, сохраняющей в открытом доступе электронные версии проектов. Оригиналы хранятся в Пермском государственном архиве социально-политической истории.