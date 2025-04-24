Эскроу-счета для строительства частных домов запускают в Иркутской области

По новой схеме в регионе готовы работать 87 организаций. Об этом стало известно на заседании правительства Приангарья.

Федеральный закон №186-ФЗ «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу» вступил в силу с 1 марта 2025 года.

Министр строительства региона Алексей Емелюков сообщил о разъяснительной работе с муниципалитетами, застройщиками и банками.

По данным службы стройжилнадзора, в области уже зарегистрировались 100 строительных организаций, из которых 87 готовы работать по новой схеме, а 13 уже используют эскроу-счета. Председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев подчеркнул, что новый механизм повысит прозрачность рынка ИЖС и защитит интересы дольщиков.