Кто оформляет самозапрет на кредиты?

Почти половина из них не имеют задолженностей. Об этом сообщили в пресс-службе иркутского отделения сибирского ГУ Банка России.

Подавляющее большинство россиян (92%), установивших самозапрет на кредиты в первый месяц работы сервиса, выбрали полный запрет на получение займов как онлайн, так и в офисах. Согласно данным Банка России, 44% из них не имеют текущих кредитных обязательств, причем 26% никогда не брали кредиты.

Наибольшей популярностью сервис пользуется у жителей Москвы и Подмосковья (19% всех случаев), Санкт-Петербурга (5%), а также Ростовской и Свердловской областей, Башкортостана и Краснодарского края (по 3% в каждом). За первый месяц более 8,1 млн человек воспользовались этой антимошеннической мерой.