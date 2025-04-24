60% вкладов в ВТБ открыты на пике ставок

Большинство вкладчиков успело воспользоваться пиковым периодом ставок, который продлился с ноября по март. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Чаще всего вклады открывают на срок 6 месяцев – таких вкладов больше половины и 12 месяцев – их четверть в общем объеме.

«Если сравнивать доходность по депозитам и инфляцию, то сейчас ставки обгоняют ее примерно на 8-10 п.п.», – прокомментировал Георгий Горшков.

С начала года клиенты ВТБ открыли порядка 3 млн вкладов. По оценке банка, в 2025 году россияне смогут заработать рекордные 9 трлн рублей процентного дохода.