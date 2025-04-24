ВТБ запускает новые сервисы самозапретов для защиты от мошенников

ВТБ внедряет функционал, который даст клиентам возможность установить самозапрет на кредиты наличными и автокредиты, досрочное снятие денег с вклада и операции по QR в банкоматах. Это четыре ключевых функции из большого пакета, который позволит клиентам на свое усмотрение включить дополнительную защиту внутри онлайн-банка, сообщил заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

Функционал самозапретов будет внедряться поэтапно.

В апреле банк внедрил возможность поставить самозапрет на снятие или внесение наличных по QR через банкоматы. Это поможет клиентам защитить свои средства от мошенников, убеждающих положить деньги на «безопасный счет» через банкомат.

В приложении внедряется самозапрет кредиты наличными, автокредиты, а также на досрочное закрытие вклада онлайн. Злоумышленники, получив доступ в онлайн-кабинет жертвы, стараются снять все имеющиеся средства со вкладов и накопительных счетов и вывести деньги через переводы на карты дропперов. Такой самозапрет не позволит вывести деньги со вклада онлайн, но владелец сможет сделать это лично в любой момент в отделении банка.

До конца июня в сервисе самозапретов в онлайн-банке появится и ряд других опций: например, возможность поставить лимит на переводы; запретить трансграничные переводы; запретить те или иные операции, например, покупки в играх (чтобы предотвратить, например, списания в играх детьми с родительских карт) и многое другое.

«В дополнение к самозапрету через Госуслуги мы внедряем расширенный функционал для своих клиентов - основные функции запустятся до конца второго квартала. Сервис позволит исключить не только несанкционированное оформление кредита, но и досрочное снятие денег с вклада, переводы или покупки на крупные суммы. Кроме того, клиенты смогут установить специальные методы подтверждения для важных операций – например, подтверждение по отпечатку пальца или по NFC. Это позволит им усилить контроль за своими финансами и минимизировать риски мошенничества в онлайне», - говорит Георгий Горшков.