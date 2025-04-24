Средний размер потребительского кредита в марте вырос до 168,5 тыс. рублей

Из кредитного процесса вымываются заемщики с высоким уровнем долговой нагрузки. Данные приводит «Национальное бюро кредитных историй».

Средний размер потребительского кредита в марте 2025 года составил 168,5 тыс. рублей, что на 14% больше, чем в феврале. Однако в годовом сравнении показатель снизился на 7,8%. Крупнейшие суммы кредитов традиционно выдавались в Москве (302 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (247 тыс. рублей) и Московской области (223 тыс. рублей).

Наибольший месячный рост среднего чека зафиксирован в Оренбургской (+27,7%), Омской (+23,7%) и Саратовской (+21,7%) областях. Столицы также показали увеличение показателя: Москва – на 17,1%, Санкт-Петербург – на 11,3%.

«Из кредитного процесса вымываются заемщики с высоким уровнем долговой нагрузки. В то же время гражданам с приемлемыми значениями Персонального кредитного рейтинга и ПДН (менее 50%) банки готовы предлагать более значительные суммы кредитов», – констатирует директор по маркетингу «Национальное бюро кредитных историй» Алексей Волков.