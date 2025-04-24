Путин: ВВП в 2025 году снизится, но это часть плана

Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам и сообщил, что в этом году динамика ВВП будет ниже, чем в прошлом. Президент отметил, что это ожидаемо и направлено на сохранение макроэкономических показателей и борьбу с инфляцией.

За январь и февраль рост ВВП составил 1,9% в годовом выражении. Однако инфляция остается на уровне более 10%. Путин подчеркнул важность устойчивого замедления роста цен.

«Собственно говоря, мы об этом с вами и говорили, мы к этому и стремились. Мы говорили о так называемой в известной степени мягкой посадке, для того чтобы сохранить макроэкономические показатели и прежде всего побороть инфляцию», — объяснил глава государства.

Президент также сообщил, что кредитный портфель банков снижается: за первые три месяца объем рублевых кредитов бизнесу сократился на 680 млрд руб., а кредитов физическим лицам — на 192 млрд руб. Сокращение кредитного портфеля компенсировано увеличением расходов федерального бюджета, дефицит которого за январь – март составил 2,2 трлн руб.