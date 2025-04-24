Особый противопожарный режим введут в Иркутской области с 1 мая

Особый противопожарный режим начнет действовать в Иркутской области с 1 мая. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

«С 1 мая на территории Иркутской области, за исключением северных территорий, будет введен особый противопожарный режим для обеспечения безопасности в период действий высоких классов пожарной опасности», – говорится в сообщении.

Предусмотрен запрет на разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора, при наступлении III и выше классов пожарной опасности не разрешается даже посещение массивов. Для нарушителей предусмотрены штрафы: для граждан – до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – до 60 тысяч рублей; для предпринимателей – до 80 тысяч рублей; для юридических лиц – до 800 тысяч рублей.