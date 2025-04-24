Двух человек похитили в Иркутске: спастись помогло оформление кредита

В Иркутске двое местных жителей стали жертвами организованной преступной группы похитителей и вымогателей. Спастись от преступников помог кредит, сообщают пресс-службы региональных прокуратуры и СУ СКР по региону.

По версии следствия, житель Маркова предложил троим знакомым «выбить» деньги у двоих иркутян, которые занимались распространением наркотиков. Встреча состоялась в Свердловском районе. Вымогатели претворились представителям криминалитета областного центра и потребовали 600 тысяч рублей.

Организатор группы под угрозой насилия оформил на одного из потерпевших кредит в 100 тысяч рублей, забрав деньги. Желая получить больше, обвиняемые увезли иркутян на их машине Toyota Wish в гостиницу, где удерживали до утра.

«На следующий день в сопровождении похитителей мужчины оформили в автоломбарде займ на 400 тыс. рублей под залог автомобиля, и после передачи денег их отпустили», – говорится в сообщении.

Во время обыска у предполагаемых преступников нашли оружие. Возбуждены уголовные дела, ведется расследование.