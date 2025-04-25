Иркутянин создал нейросеть для взыскания долгов, которой заинтересовались в «Сколково»

IT-директор одной из иркутских компаний, уроженец поселка Усть-Ордынский Вячеслав Арбаков создал уникальную нейросеть, которая поможет ресурсоснабжающим организациям взыскивать долги. Разработка помогла команде специалиста стать резидентом «Сколково».

«Мы стремимся создать систему, которая не только помогает ресурсоснабжающим организациям вернуть долги, но и делает это максимально деликатно и в интересах должника. Нейросеть позволит выбирать наиболее подходящий подход: от простого уведомления о задолженности до предложения индивидуального графика погашения долга», – цитирует Вячеслава Арбакова газета «Усть-Ордын унэн».

Цель – автоматизировать и упростить процесс взыскания долгов для каждой из сторон. Проект уже получил статус стратегического в «Сколково»: его профинансируют и предоставят площадки для масштабирования. Он будет пилотно внедрен сразу в нескольких регионах.