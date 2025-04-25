Лавров: Россия готова к сделке с США по Украине, но детали требуют согласования

Сергей Лавров, глава МИД России, заявил в интервью CBS News о готовности России заключить сделку по Украине с США, но отметил, что остаются детали, требующие согласования. Лавров подчеркнул, что президент США Дональд Трамп «единственный лидер на Земле», кто признает необходимость устранить коренные причины конфликта, передаёт РБК.

Лавров отметил, что переговоры с США продолжаются, и помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о планируемом визите Стива Уиткоффа в Москву на этой неделе. По данным Axios, встреча Путина с посланником Трампа может состояться 25 апреля.

Лавров также заявил, что Россия наносит удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым военными. Трамп, комментируя удары по Киеву, выразил несогласие с их необходимостью, написав в своей соцсети: «Владимир, остановись!». В Кремле напомнили, что пасхальное перемирие завершилось и военные продолжают специальную операцию. Минобороны России отчиталось о массированных ударах по предприятиям Украины.