Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия готова пойти на "довольно большие уступки" и не претендует на всю Украину. Эти слова прозвучали во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Овальном кабинете Белого дома, сообщает РБК со ссылкой на CNN.

Когда его спросили, придется ли Украине уступить часть территории ради прекращения огня, Трамп уклонился от прямого ответа, сказав: "Это зависит от того, какая именно территория."

Трамп напомнил, что Украина потеряла много территорий, и отметил, что вернуть Крым будет "очень трудно", добавив, что полуостров был присоединен к России при Бараке Обаме. Президент заверил, что США оказывают большое давление на Россию и верит, что сделка будет достигнута.

По данным Bloomberg, одним из условий урегулирования конфликта, которые Вашингтон намерен выдвинуть, является передача Запорожской атомной электростанции обратно Украине и восстановление контроля Киева над территориями в Харьковской области. США также стремятся обеспечить Украине доступ к реке Днепр.



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил Le Point, что конфликт на Украине завершится, если Киев выведет свои войска из регионов, вошедших в состав России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он подчеркнул, что эти регионы закреплены в Конституции России как ее неотъемлемая часть.