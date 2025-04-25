«Дальше расти некуда»: Костин предсказал спад рубля

Андрей Костин, председатель правления банка ВТБ, выразил сомнения относительно возможности дальнейшего укрепления российского рубля. По мнению банкира, к середине или концу 2025 года валюта вероятнее всего начнет слабеть. Об этом он заявил в рамках встречи с деловыми партнерами, сообщает "РИА Новости".

Рубль заметно укрепился с конца декабря 2024 года, когда официальный курс доллара составлял около 101,68 руб., и теперь колеблется возле отметки примерно 81–82 руб./$. Расчетный показатель стоимости американской валюты на межбанковском рынке временами падал ниже психологически важной цифры в 80 руб., чего не было с середины июня предыдущего года.

Несмотря на очевидную стабилизацию курса, Костин подчеркивает отсутствие значимых предпосылок для продолжения роста национальной валюты. Скорее наоборот — возможные изменения приведут к её постепенному ослаблению, хотя точные сроки определить пока затруднительно.

Глава ВТБ уточнил, что такая ситуация сложилась не вследствие целенаправленных усилий Центробанка или правительства, а под влиянием множества внешних экономических факторов. Хотя Банком России нынешняя стабильность приветствуется как фактор снижения инфляции, представители Министерства финансов выражают недовольство экспортерами, которым крепкий рубль невыгоден.

Аналитики БКС Мир инвестиций предупреждают, что укрепление рубля может быть недолгим. Они назвали единственную причину для его роста:«К концу весны курс доллара может вернуться к 90 рублям, а юань — к 12 рублям. Это будет связано с сокращением притоков экспортной выручки и увеличением оттоков валюты на импорт. Единственный сценарий, при котором среднесрочный валютный прогноз не оправдается, и рубль достигнет годовых максимумов — это быстрое завершение геополитического конфликта, что приведет к исчезновению риск-премии в курсе национальной валюты».

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что к лету доллар подорожает до 100 руб., в 2026 году курс достигнет 120 руб., а в 2027 и 2028 годах вырастет до 130 руб.