Дифтарифы, аэропорт, поддержка участников СВО. Главное из послания губернатора Иркутской области

Губернатор Иркутской области обратился с посланием к депутатам Законодательного собрания и общественности. Мероприятие состоялось на площадке суворовского военного училища. Глава региона подвел итоги работы и определил планы на будущее. Главное из выступления – в материале SIA.RU.

О Великой Отечественной войне и СВО

около 460 млн рублей выделили из бюджета для единовременной выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам концлагерей, детям войны

в 2024 году бойцам СВО оказана поддержка на сумму 9,3 млрд рублей, в этом году на эти цели направят 9,7 млрд рублей

новый военный госпиталь появится в Иркутской области: подготавливают участок для его размещения

модернизируют реабилитационный центр «Шелеховский»: в этом году будет приняты 1 тысяча бойцов, в следующем – 1,5 тысячи

Инвестиционные проекты

на Тайшетской анодной фабрике в 2025 году завершат строительство ключевых объектов полного цикла производства анодов

ГОК «Светловский» скоро запустят в Иркутской области на территории Бодайбинского района

бронхолитики будут выпускать в Иркутской области: этим займется «Фармасинтез». Запланирован выпуск 125 млн капсул и 3 млн аэрозолей для ингаляций в год

в 2025 году в Усть-Куте появится завод полимеров: его мощность 650 тысяч тонн полиэтилена в год

на авиазаводе в Иркутске работают над серийным производством МС-21: мощности линии сборки составляют 36 машин в год. Девять лайнеров собраны полностью, около 10 – в разной степени готовности

Экономика

объем ВВП достигнет 3 трлн рублей, превысив целевой показатель, установленный 5 лет назад

Иркутская область находится в «зеленой зоне» по многим показателям

Приангарье хочет стать одним из лидеров по добыче редкоземельных металлов: в Тулунском и Нижнеудинском районе будут реализованы несколько соответствующих проектов

ведется активное импортозамещение: 24 вида продукции из 45 ввозимых групп замещено

доля импорта в валовом продукте Иркутской области в 2024 году составила 6,4%

объем внешнеторгового оборота в 2024 году увеличился на 11%

экспорт вырос по итогам прошлого года вырос на 8%; к 2030-му его планируют увеличить на 70%

Бизнес

регион занимает третье место в СФО и 16 место в стране по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства: в Приангарья 91 тысяча предприятий

региональный фонд промышленности поддержал 53 проекта, предоставив льготные займы на 1,5 млрд рублей

за 5 лет зарегистрировано 99 региональных брендов

Строительство жилья и соцобъектов

в 2024-м было построено 1 млн 605 тысяч квадратных метров жилья, в 2025 году планируют возвести 1 млн 520 тысяч квадратных метров

дефицит тепловой мощности приближается к 700 Гкал: запасов хватит на 3 года, если сохранятся прежние темпы строительства

дефицит тепловой мощности приближается к 700 Гкал: запасов хватит на 3 года, если сохранятся прежние темпы строительства; нужна новая тепловая мощность, что может сказаться на тарифах, привести к их росту

Дороги и транспорт

300 км дорог отремонтировали в 2024 году, за пять лет – 1263 км. Сегодня 41% дорог имеет нормативное состояние. За пять лет показатель нужно увеличить до 50%

новый аэропорт Иркутска появится на площадке «Ключевая», финансирование будет осуществляться за счет федеральных средств и денег инвесторов, проектные работы начнутся в 2027 году

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