Дифтарифы, аэропорт, поддержка участников СВО. Главное из послания губернатора Иркутской области

Губернатор Иркутской области обратился с посланием к депутатам Законодательного собрания и общественности. Мероприятие состоялось на площадке суворовского военного училища. Глава региона подвел итоги работы и определил планы на будущее. Главное из выступления – в материале SIA.RU.
О Великой Отечественной войне и СВО
- около 460 млн рублей выделили из бюджета для единовременной выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам концлагерей, детям войны
- в 2024 году бойцам СВО оказана поддержка на сумму 9,3 млрд рублей, в этом году на эти цели направят 9,7 млрд рублей
- новый военный госпиталь появится в Иркутской области: подготавливают участок для его размещения
- модернизируют реабилитационный центр «Шелеховский»: в этом году будет приняты 1 тысяча бойцов, в следующем – 1,5 тысячи
Инвестиционные проекты
- на Тайшетской анодной фабрике в 2025 году завершат строительство ключевых объектов полного цикла производства анодов
- ГОК «Светловский» скоро запустят в Иркутской области на территории Бодайбинского района
- бронхолитики будут выпускать в Иркутской области: этим займется «Фармасинтез». Запланирован выпуск 125 млн капсул и 3 млн аэрозолей для ингаляций в год
- в 2025 году в Усть-Куте появится завод полимеров: его мощность 650 тысяч тонн полиэтилена в год
- на авиазаводе в Иркутске работают над серийным производством МС-21: мощности линии сборки составляют 36 машин в год. Девять лайнеров собраны полностью, около 10 – в разной степени готовности
Экономика
- объем ВВП достигнет 3 трлн рублей, превысив целевой показатель, установленный 5 лет назад
- Иркутская область находится в «зеленой зоне» по многим показателям
- Приангарье хочет стать одним из лидеров по добыче редкоземельных металлов: в Тулунском и Нижнеудинском районе будут реализованы несколько соответствующих проектов
- ведется активное импортозамещение: 24 вида продукции из 45 ввозимых групп замещено
- доля импорта в валовом продукте Иркутской области в 2024 году составила 6,4%
- объем внешнеторгового оборота в 2024 году увеличился на 11%
- экспорт вырос по итогам прошлого года вырос на 8%; к 2030-му его планируют увеличить на 70%
Бизнес
- регион занимает третье место в СФО и 16 место в стране по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства: в Приангарья 91 тысяча предприятий
- региональный фонд промышленности поддержал 53 проекта, предоставив льготные займы на 1,5 млрд рублей
- за 5 лет зарегистрировано 99 региональных брендов
Строительство жилья и соцобъектов
- в 2024-м было построено 1 млн 605 тысяч квадратных метров жилья, в 2025 году планируют возвести 1 млн 520 тысяч квадратных метров
- дефицит тепловой мощности приближается к 700 Гкал: запасов хватит на 3 года, если сохранятся прежние темпы строительства
- дефицит тепловой мощности приближается к 700 Гкал: запасов хватит на 3 года, если сохранятся прежние темпы строительства; нужна новая тепловая мощность, что может сказаться на тарифах, привести к их росту
Дороги и транспорт
- 300 км дорог отремонтировали в 2024 году, за пять лет – 1263 км. Сегодня 41% дорог имеет нормативное состояние. За пять лет показатель нужно увеличить до 50%
- новый аэропорт Иркутска появится на площадке «Ключевая», финансирование будет осуществляться за счет федеральных средств и денег инвесторов, проектные работы начнутся в 2027 году
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