Банк Уралсиб вошел в Топ-10 по объемам кредитования малого и среднего бизнеса

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга банков (9 место) по объемам кредитования малого и среднего бизнеса в 2024 году, представленного Эксперт РА.

Всего за 2024 год субъектам малого и среднего бизнеса банк выдал кредитов на сумму 73,1 млрд рублей. Рост объемов выдач к 2023 году составил 26%. Портфель кредитов МСБ по итогам 2024 года вырос на 21% и составил 32 млрд рублей.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса, прежде всего в сегменте малого предпринимательства. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы и другие полезные возможности для ведения и развития бизнеса.