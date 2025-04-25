Доходы государства от приватизации вдвое превысили план на 2025 год

За I квартал бюджет получил по этой статье 9,5 млрд рублей против заложенных на 12 месяцев 5,5 млрд рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росимущества.

За первый квартал 2025 года приватизация федерального имущества принесла бюджету 9,5 млрд рублей, что почти вдвое превышает годовой план в 5,5 млрд. Основной доход в 8,5 млрд получен от продажи конфискованного имущества и акций 40 компаний, включая глинодобывающее предприятие «Кварц» и выставочный комплекс «Башкортостан».

Минфин анонсировал «большую приватизацию» с ожидаемыми доходами 100 млрд рублей в 2025 году.

В числе потенциальных кандидатов на продажу – «Дом.РФ» (планируемое IPO на 15 млрд), РЖД, «Ростелеком» и «Транснефть». Эксперты отмечают, что приватизация стратегических активов поможет привлечь инвестиции и повысить капитализацию рынка, но требует прозрачности данных для инвесторов.