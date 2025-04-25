Россия выразила готовность к сделке по Украине: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Россия заявила о готовности к сделке по Украине, Трамп отметил «довольно большие уступки» РФ в данном вопросе, Владимир Путин сообщил о росте ВВП в 2025-м, а житель Иркутской области создал уникальную нейросеть и попал в «Сколково». Подробности – в обзоре SIA.RU.

Готовность к сделке

Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности России к сделке по урегулированию ситуации на Украине, но есть определенные моменты, которые требуют завершения. «Президент США верит, и я думаю, справедливо, что мы движемся в правильном направлении. Заявление президента упоминало сделку, и мы готовы к достижению сделки. Но есть определенные точки и элементы, которые следует донастроить. Мы заняты именно этим процессом», – отметил Лавров.

Трамп об уступках России

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере заявил, что Россия готова пойти на «довольно большие уступки» для урегулировнаия конфликта. Говоря о том, на какие именно, он сказал: «Остановить боевые действия. Остановить захват всей страны».

Рост ВВП

Рост российского валoвого внутреннего продукта за период с января по февраль 2025 года составил 1,9% в годовом выражении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он пояснил, что наиболее активно растет обрабатывающая прoмышленность – за первые два месяца 2025-го зафиксирована положительная динамика в 5%.

Прямой рейс

Авиакомпания «ИрАэро» с июня запустит прямой рейс по маршруту Иркутск – Самара. Полеты будут выполняться раз в неделю на самолетах Superjet 100. Время в пути составит около пяти часов. Из Иркутска транспорт будет летать в субботу, обратно – в воскресенье.

Новая нейросеть

IT-директор одной из иркутских компаний Вячеслав Арбаков создал уникальную нейросеть, которая поможет ресурсоснабжающим организациям взыскивать долги. Разработка позволила команде специалиста стать резидентом «Сколково». Цель – автоматизировать и упростить процесс взыскания долгов для каждой из сторон. Проект получил статус стратегического в «Сколково»: теперь он получит деньги и площадки для масштабирования и проверки.