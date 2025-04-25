Белорусские товары появятся в «Слате»

Ассортимент пополнят более 100 наименований.

Сеть супермаркетов «Слата» продолжает развивать и расширять покупательский опыт в своих магазинах. Уже второй год проводятся тематические фуд-фестивали, в рамках которых покупателям предлагается приобрести новинки, которых ранее в «Слате» не было. В апреле на смену фестивалю «Сибирь» пришел «Товары из Белоруссии». Более 100 новинок, от традиционной «молочки» и сыров до паштетов с фуа-гра.

«Слата» удивляет разнообразием предложений и вкусов. В этом году покупатели сети смогут оценить пять тематических фестивалей: «Сибирь», «Товары из Белоруссии», «Кавказ», «Октоберфест» и «Дальний Восток».

Как отмечают специалисты сети, покупателям понравился такой подход, потому как это позволяет быстро найти товар по нужной тематике и разнообразить гастрономический опыт. К примеру, это товары из азиатских стран, которые представлены на полках «Вкусы Азии», трендовые предложения на полке «Молодежка», товары от местных производителей и фермеров, тематические фестивали.

– В апреле стартует наш новый фестиваль. Товары из Белоруссии давно популярны и востребованы среди покупателей, они зарекомендовали себя надежностью и стабильным качеством. На полках появятся различные товары, около 100 наименований: колбасы и сыры, молочная продукция, мясная консервация, шоколадные и мучные изделия, разнообразные соки, – отметила коммерческий директор торговой сети «Слата» Ирина Береснева.

Фестиваль «Сибирь» показал высокий интерес покупателей сети к конфетам из кедрового грильяжа, вяленой сосновой шишке, кедровым орешкам, нектарам, а также к колбасным изделиям из косули, оленя, зайца и утки и мясным деликатесам.

Развитие проекта «Горячий хлеб в «Слате» с расширением ассортимента и обновлением оборудования позволит предложить покупателям разнообразную выпечку и готовые решения. Рекордсмены покупательского спроса за год – штучные слоеные изделия, которые допекаются прямо в магазине (+115% в продажах).

За год в «Слате» выросли продажи кондитерских изделий. На фоне заметного удорожания шоколадной плитки покупатели стали выбирать более доступные шоколадные батончики, которые приросли в продажах на 11%. Стал пользоваться большим спросом легкодоступный недорогой белок в куриных яйцах (+6% год к году) и творог от местных поставщиков (+12,5%). В собственном производстве сети ввод новинок – онигири с лососем и с крабовым мясом и кесадильи с курицей и сыром – показал динамику +42%.