Новый ресторан открыли на Байкале: он станет частью современного комплекса

На Байкале начал работу новый ресторан «АМАР». Это проект поваров из Санкт-Петербурга и Красноярска. Заведение станет частью современного комплекса, сообщили SIA.RU в организации.

Фото предоставлено представителями «АМАР»

«Это ключевой объект гастрономического направления в рамках масштабного проекта по созданию одноименно парка АМАР, строительство которого сейчас идет в местности Пески в селе Турка Республики Бурятия. Концепция проекта предусматриваем создание современного гостинично-туристического и просветительного комплекса на восточном берегу Байкала», – пояснили агентству.

Открытие ресторана является первым этапом реализации проекта. Заведение имеет панорамный вид на Байкал и рассчитано на 44 посадочных места. Его возглавил Александр Спиридонов, который ранее работал в Санкт-Петербурге и Красноярске, а также стажировался в Европе. Вместе с ним будут трудиться еще четыре опытных шеф-повара: Анастасия Савостикова, Дмитрий Потапкин, Полина Киселева, Петр Грошев.

Команда планирует развивать локальную гастрономию через авторскую интерпретацию. В меню – элементы бурятской, сибирской, байкальской кухни. В перспективе – развитие фермерского направления, гастро-туров и создание уникальной площадки для гастрономических событий федерального уровня.

Название комплекса связано с традиционным бурятским приветствием «амар мендэ» и несет в себе пожелания спокойствия и благополучия.