Как выбрать недвижимость в Новосибирске? Советы бывшей иркутянки

Тенденция миграции жителей Восточной Сибири в крупные города: Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск – остается неизменной. Как говорит коммерческий директор холдинга TS Group, региональный управляющий Альфа-Банка в Иркутске с 2019 по 2023 год Ольга Беспечная, иркутяне часто выбирают Новосибирск. «Когда я переехала в этот город, прожив в Иркутске 17 лет, то поняла, насколько важно правильно выбрать район и жилой комплекс, особенно, если не знаком с местным рынком недвижимости», – говорит Ольга. Мы попросили бывшую иркутянку поделиться советами для тех, кто рассматривает недвижимость в Новосибирске.

Выбираем готовое

По словам Ольги Беспечной, сегодня, когда многие девелоперы ставят «на стоп» запуск новых проектов, а аналитики рынка жилья прогнозируют заморозку уже начатых объектов, стоит обратить внимание на готовые жилые комплексы и объекты, которые девелопер возводит на свои средства.

«Бум жилищного строительства в Новосибирске, длившийся до 2023 года включительно, позволил создать задел в виде комфортных и привлекательных жилых комплексов. Впрочем, период бурного роста сопровождался не менее активным покупательским спросом. В результате на рынке сегодня не так много по-настоящему ценных предложений», – говорит Ольга. Среди них особняком стоит жилой комплекс «Жуковка», в котором недавно были возобновлены продажи квартир.

Это проект известного в Новосибирске девелопера, президента TS Group Александра Бойко, в портфеле которого такие знаковые объекты, как пятизвездочные отели Grand Autograph (экс-Marriott) рядом с Оперным театром и Ramada by Wyndham, бизнес-центр класса «Гринвич» и другие. Жилой комплекс «Жуковка» обладает рядом преимуществ, которые делают его уникальным и почти не имеющим аналогов на рынке.

Жилой комплекс «Жуковка», Новосибирск. Фото из архива компании

Здесь роскошь стала обыденностью

Место, где находится жилой комплекс, для Новосибирска практически идеальное. В этом районе, который так гармонично вписался в городскую жизнь, встречаются три зелёных массива: парк «Сосновый бор», Заельцовский парк и дендропарк. Они создают живописное зеленое окружение «Жуковки», расположенной всего в 10-15 минутах езды от центра города. Таким образом, с одной стороны, жителям комплекса обеспечены приватность, наслаждение тишиной, чистым воздухом, пением птиц и голубым небом, а с другой, есть возможность быстро добраться до самых тусовочных мест Новосибирска, погрузиться в жизнь ночного города, активно участвовать в культурной жизни мегаполиса.

За несколько лет вокруг ЖК «Жуковка» сформировалась полноценная инфраструктура: школа с дошкольной подготовкой и колледж Высшей школы гостепреиимства, спортивный кластер с футбольным полем, превращающимся зимой в каток, премиальный SPA, рестораны. У «Жуковки» просторная придомовая территория: детские площадки, тротуары, велодорожки, места отдыха. Безопасность обеспечивают наружные камеры видеонаблюдения, собственная служба безопасности и вход по пропускам. Нахождение посторонних на территории исключено.

Проект будущей ультрасовременной школы рядом с жилым комплексом «Жуковка», Новосибирск.

Все элементы «Жуковки» свидетельствуют о принадлежности к люксовому сегменту – архитектурный стиль, в котором переплетены элементы классицизма, стильный интерьер общественных зон и высококлассный сервис.

Композиционное ядро архитектурного ансамбля жилого комплекса – пятизвездочный отель Ramada. «Жуковка» – настоящее олицетворение золотой середины: жизнь в собственной квартире с уровнем комфорта пятизвездочного отеля. Жители комплекса могут в любое время обратиться в службу сервиса, чтобы договориться об уборке квартиры или заказать обед из ресторана. Кроме того, в их распоряжении вся инфраструктура отеля. Можно ходить в бассейн, рестораны и СПА-салон, арендовать конференц-залы для проведения как бизнес- так и личных мероприятий.

Жилой комплекс «Жуковка», Новосибирск. Фото из архива компании

Иркутяне выбирают качество

Ольга Беспечная отмечает, что иркутяне часто переезжают в Новосибирск – из-за географического положения и широких возможностей для получения качественного образования. «Очень важно правильно выбрать район и жилой комплекс, особенно, если не знаком с рынком недвижимости. Как бывший специалист по работе с клиентами я хочу помочь тем, кто рассматривает Новосибирск для постоянного места жительства или инвестирования, и советую обратить внимание на жилой комплекс “Жуковка”» .

По мнению Ольги, этот ЖК уникален даже для города-миллионника. Во-первых, он находится по дороге из Иркутска в Новосибирск, что очень кстати. Во-вторых, до центра, а значит до вузов, метро и ключевых транспортных развязок всего 10 минут на авто. Здесь продуманная инфраструктура и комфорт для ваших гостей – если приедут родственники или друзья, они смогут остановиться в отеле Ramada, не стеснив ни вас, ни себя.

Жилой комплекс «Жуковка», Новосибирск. Фото из архива компании

«В Иркутске тоже много хороших ЖК, иркутянам есть, с чем сравнивать. Важно, чтобы жилье соответствовало ключевым критериям: удобство, локация, инфраструктура. «Жуковка» – именно такой комплекс, и я с удовольствием его рекомендую! Квартир в продаже осталось не так много, поэтому решение надо принимать оперативно», – считает Ольга Беспечная.

Ассортимент квартир в «Жуковке» – достаточно широкий: есть квартиры с чистовой отделкой, под индивидуальный дизайн или полностью готовые к проживанию – с мебелью и техникой. Типология разнообразна – от рационально-просторных квартир со свободной планировкой до огромных пентхаусов с собственными террасами на верхних этажах. На промежуточных этажах – по четыре квартиры, выходящих в стильные холлы. При желании их можно объединять – технические аспекты для таких вариантов проработаны. Квартиры на первых этажах имеют террасы, смотрящие в красивые зелёные дворы.

Жилой комплекс «Жуковка», Новосибирск. Фото из архива компании

Парковочные места в подземном паркинге нарезаны с запасом – их хватит даже семьям с несколькими автомобилями. Кстати, у многих жильцов «Жуковки» зимней одежды в гардеробе практически нет – в ней попросту исчезла потребность: в городе они живут в ритме «автомобиль/дверь», а между заведениями «Жуковки» перемещаются по теплым помещениям.

Жилой комплекс «Жуковка» станет отличным выбором для тех, кто планирует переехать из Иркутска в Новосибирск. Здесь вы сможете плавно адаптироваться к ритму жизни почти двухмиллионного мегаполиса. Вас ждет дружелюбное сообщество, возможность вести уединенный образ жизни и уровень, сопоставимый со столичным.

Жилой комплекс «Жуковка», Новосибирск. Фото из архива компании

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