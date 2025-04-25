Кластер по переработке полимеров создадут в Иркутской области

Комплекс повысит технический суверенитет страны и региона. Об этом заявил губернатор региона Игорь Кобзев во время ежегодного послания Законодательному собранию.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Глава Приангарья поручил создать в регионе кластер по глубокой переработке полимеров. Инициатива направлена на достижение технологического суверенитета и снижение доли импорта.

– Прошу министерство экономического развития Иркутской области, совместно с ИНК и инжиниринговыми центрами, организовать серию отраслевых сессий и переговоров с потенциальными поставщиками оборудования и инвесторами, а также представить предложения по созданию в регионе кластера по глубокой переработке полимеров с реальной поддержкой институтов развития, – сообщил Игорь Кобзев.

Ключевыми проектами станут сотрудничество с Иркутской нефтяной компанией по выпуску полимеров и создание индустриального парка в «Чистых ключах».

Напомним, что внешнеторговый оборот региона в 2024 году вырос на 11%, достигнув 11 млрд к 2030 году планируется увеличить экспорт до 12 млрд, в том числе несырьевых товаров – на 70%. Объем инвестиций в основной капитал в прошлом году составил около 1 трлн рублей.