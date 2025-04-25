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Иркутская область нарастит производство сельхозпродукции на 25% к 2030 году

За прошедшие пять лет АПК региона нарастил 30% производства. Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время ежегодного послания Законодательному собранию.

<p><em>Фото с сайта правительства Иркутской области</em></p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

В соответствии с указом президента о национальных целях развития на 2025–2030 годы перед агропромышленным комплексом поставлены масштабные задачи. К 2030 году объем сельскохозяйственной продукции Иркутской области необходимо увеличить на 25% по сравнению с 2021 годом.

– В регионе планируются к реализации 9 стратегически значимых инвестиционных проектов, общий объем инвестиций в которые составит около 59 млрд рублей. Эти проекты ведущих предприятий АПК региона позволят существенно нарастить производство мяса, молока и овощей, – сказал Игорь Кобзев.

За последние пять лет при господдержке в 17 млрд рублей валовая продукция сельского хозяйства выросла на 30%. Создано 10 откормочных площадок и 17 молочных ферм, запущены новые перерабатывающие производства. Особое внимание уделяется развитию сельских территорий – на их благоустройство направлено более 10 млрд рублей.

Напомним, что по сумме привлеченных средств и количеству реализованных проектов Иркутская область входит в тройку регионов-лидеров Сибирского федерального округа.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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