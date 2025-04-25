Кадры в Иркутской области будут готовить по потребностям

Подготовку специалистов синхронизируют с потребностями рынка труда. Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время ежегодного послания Законодательному собранию.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Глава Приангарья поручил министерствам образования и труда синхронизировать систему профессиональной подготовки с реальными потребностями региональной экономики.

Самым ценным трудовым резервом становятся квалифицированные рабочие.

По данным минтруда Иркутской области, 65% вакансий на рынке труда составляют рабочие профессии, где нужны специалисты со средним профобразованием. Прогноз кадровой потребности, выполняемый в рамках национального проекта «Кадры», позволяет более точно подходить к теме подготовки востребованных кадров, профориентации молодежи, расширяя механизмы замещения специалистов.

Губернатор отдельно остановился на теме доходов населения, отметив, что по сравнению с 2019 годом в Приангарье фиксируется прирост реальных денежных доходов на 23,2%.

– Планомерно работаем над снижением уровня бедности. Цель к 2030 году – снизить до 9%. По среднемесячной заработной плате мы занимаем 16 место по стране – 85,6 тысяч рублей, – добавил Игорь Кобзев.

Напомним, что по национальному проекту «Кадры» работодатели могут получать субсидии в размере 225 тыс. рублей за привлечение специалистов из других регионов. Средства можно будет направить на переезд, обучение и жилье для сотрудников.