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Почти 10 млрд рублей выделят в 2025 году на поддержку участников СВО в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился с посланием к депутатам Законодательного собрания и общественности. В его рамках глава региона рассказал о финансовой поддержке участников СВО, запланированной на этот год.

«За 2 года с начала специальной военной операции из регионального бюджета нашим бойцам и членам их семей оказана поддержка на сумму более 9 млрд рублей. В этом году мы запланировали в бюджете почти 10 млрд», – отметил глава региона.

Сегодня участникам спецоперации и их семьям оказывается 39 мер поддержки: их количество планируют увеличить. Кроме того, в 2 раза выросла региональная выплата военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны РФ.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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