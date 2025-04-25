Патрушев: Иркутская область находится в «зеленой зоне» по многим показателям

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился с посланием к депутатам Законодательного собрания. В рамках мероприятие прозвучало обращение заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Патрушева, который рассказал о показателях региона.

«В целом весь регион в последние годы стабильно развивается. Я регулярно провожу штаб с губернаторами. Хочу отметить, что Иркутская область находится в «зеленой зоне» по многим показателям, а за этим стоит огромная работа всей команды», – отметил Патрушев.

Он отметил, что важно не снижать заданный темп и продолжать системную работу. Зампред отметил грамотное восстановление территорий Тулуна и Нижнеудинска. Важной задачей специалист считает дальнейшее развитие территорий.