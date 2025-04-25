Иркутская область хочет стать лидером в стране по добыче редкоземельных металлов

Приангарье стремится в лидеры России по добыче редкоземельных металлов. Об этом во время послания Законодательному собранию рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Иркутская область обладает уникальными месторождениями редкоземельных металлов. И мы имеем потенциал стать одним из регионов-лидеров по их добыче», – отметил глава региона.

Для достижения цели в Тулунском и Нижнеудинском районах в ближайшие годы будет запущено несколько проектов в сфере добычи полезных ископаемых. В Тайшетском районе планируют вывести на полную мощность алюминиевый завод и анодную фабрику.