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Кобзев. Послание губернатора Иркутской области, апрель 2025 года
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Иркутская область хочет стать лидером в стране по добыче редкоземельных металлов
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Иркутская область хочет стать лидером в стране по добыче редкоземельных металлов

Приангарье стремится в лидеры России по добыче редкоземельных металлов. Об этом во время послания Законодательному собранию рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Иркутская область обладает уникальными месторождениями редкоземельных металлов. И мы имеем потенциал стать одним из регионов-лидеров по их добыче», – отметил глава региона.

Для достижения цели в Тулунском и Нижнеудинском районах в ближайшие годы будет запущено несколько проектов в сфере добычи полезных ископаемых. В Тайшетском районе планируют вывести на полную мощность алюминиевый завод и анодную фабрику.

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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