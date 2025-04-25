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Проектирование нового аэропорта Иркутска начнут в 2027 году

Строительство воздушной гавани поручил президент России. Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время ежегодного послания Законодательному собранию.

<p><em>Фото с сайта правительства Иркутской области</em></p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

Глава Приангарья объявил о начале проектных работ по строительству нового аэропорта Иркутска на площадке «Ключевая» в 2027 году.

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– Финансирование будет осуществляться за счет федерального бюджета и средств инвесторов. После завершения проектных работ, которые начнутся в 2027 году, и согласования источников и объемов финансирования будут определены точные сроки реализации проекта, – сказал Игорь Кобзев.

Поручение возвести новый аэропорт Иркутска за чертой города дал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Сейчас решаются вопросы использования площадки «Ключевая», расположенной в Ангарском и частично в Шелеховском районах. Будут решены вопросы финансирования работ и определения частного партнера.

Напомним, что за прошедшие пять лет пассажиропоток аэропорта Иркутска вырос почти на 60% и в 2024 году достиг почти 4 млн человек. Проходимость увеличивается и в северных аэропортах: пассажиропоток в Бодайбо и Усть-Куте почти удвоился. Там идут большие стройки и реализуются инвестпроекты.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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