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Стенд Иркутского завода полимеров посетили почти 300 тысяч человек на международной выставке в Китае

Стенд Иркутского завода полимеров (проект ИНК) посетили порядка 300 тысяч человек на международной выставке пластмасс и каучуков ChinaPlas 2025.

Мероприятие проходило в Шэньчжэне и собрало около 300 тысяч участников, 4 500 экспонентов из 39 стран. В рамках выставки компания представила информацию о продукции, которая будет выпускаться на заводе, – линейный полиэтилен низкой плотности и полиэтилен высокой плотности. Представители завода обсудили с действующими партнерами перспективы расширения сотрудничества, провели ряд встреч с потенциальными покупателями, заинтересованными в высококачественной полимерной продукции. Проведенные встречи подтвердили высокий спрос на продукцию компании на внешнем рынке.

Иркутский завод полимеров – первый в Восточной Сибири завод по выпуску полимеров из собственного сырья – этана. Произведенный на предприятии полиэтилен может быть использован в различных отраслях, включая автомобилестроение, медицину, легкую промышленность и т.п.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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