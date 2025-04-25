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Кобзев. Послание губернатора Иркутской области, апрель 2025 года
Минимальный диапазон тарифов в Иркутской области могут повысить до 10,8 тысячи кВт/ч
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Минимальный диапазон тарифов в Иркутской области могут повысить до 10,8 тысячи кВт/ч

Некоторым жителям Иркутской области по-прежнему не хватает электричества. Чтобы решить эту проблему, планируется увеличить диапазоны потребления в зимний период, рассказал во время послания Законодательному собранию губернатор Игорь Кобзев.

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«В настоящее время мы продолжаем активную работу с правительством РФ по поиску решения для домов, которые не уложились в диапазон 7,2 тысячи кВт/ч в зимний период. Один из вариантов – увеличение до 10,8 тысячи кВт/ч в зимние месяцы. Это максимально возможный объем потребления при мощности 15 кВт. Соответствующее предложение мы уже направили в правительство РФ», – пояснил губернатор.

Напомним, дифтарифы ввели на фоне энергодефицита, который возник в том числе из-за майнинга криптовалют. По оценкам экспертов, прогнозируемая нехватка мощностей в юго-восточной части ОЭС к 2030 году может составить 2,9 ГВт. Для создания дополнительных источников питания планируется увеличить производительность ТЭС-11 в Усолье-Сибирском на 690 МВт.

Также стабилизировать ситуацию помогает запрет майнинговой деятельности: чтобы на все хватало электричества, требуется строительство новой генерации, стоимость которой составляет десятки миллиардов рублей. Высвобождение же мощностей в результате ограничения добычи криптовалюты помогает избежать таких затрат и, соответственно, не повышать тарифы на электроэнергию для жителей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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