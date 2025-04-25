Лауреатов премии «Любимый малый бизнес» наградили в Иркутске

В Иркутске вручили памятные статуэтки и наградили победителей регионального этапа премии Сбера «Любимый малый бизнес» – 100 предпринимателей из Забайкальского края, Иркутской области, Бурятии и Якутии.

Эксперты определили лучших в номинациях:

«Сфера красоты»,

«Ресторанный бизнес»,

«ECOM торговля на маркетплейсах»,

«Розничная торговля»,

«Пищевая промышленность»,

«Производство»,

«Гостиничный бизнес и туризм»,

«Сельское хозяйство и животноводство»,

«Спорт, образование и развитие».

Победителей регионального этапа определяли по нескольким показателям: объему оборота в Сбере, сроку обслуживания в банке, количеству активно используемых продуктов, среднему рейтингу на основании отзывов в интернете и другим. Всего на премию поступило более 30 тысяч заявок.

«Представители малого и среднего бизнеса ежедневно вносят огромный вклад в улучшение нашей повседневной жизни: открывают новые рабочие места, воплощают смелые замыслы и наполняют экономику новыми возможностями. Признание достижений предпринимателей через премию Сбера “Любимый малый бизнес” играет ключевую роль в поддержке начинающих бизнесменов и вдохновении более опытных на дальнейшие победы», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

«Участие в премии “Любимый малый бизнес” от Сбера – это, во-первых, проверка своих сил и возможностей. Во-вторых, уникальная возможность выйти и посмотреть на других. Обязательно, конечно, нужно проводить такие мероприятия. В том числе ими Сбер мотивирует и помогает идти уверенно вперед даже в непростые времена», – Юлия Агеева, предприниматель из Усть-Илимска.

11 предпринимателей из 100 региональных финалистов, занявших наивысшие позиции в экспертном рейтинге, стали победителями федерального этапа. Они будут участвовать в Гала-Ужине в Москве и получат приз по 1 млн рублей.

Всероссийский финал состоится в Москве в мае 2025 года. Участие от Иркутской области примут ИП Михайлова Mария Александровна и ООО «Сиберион».