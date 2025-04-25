В ВТБ сравнили высокую ключевую ставку с приемом экспериментального антибиотика

Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сравнил высокую ключевую ставку в российской экономике с приемом экспериментального антибиотика, который нельзя прекращать слишком рано, чтобы избежать рецидива или резистентности. Ставка на уровне 21% держится с конца октября 2024 года. Пьянов отметил, что российская экономика впервые сталкивается с таким длительным периодом высокой ставки, и если прервать процесс раньше времени, это может привести к негативным последствиям, сообщает газета "Ведомости".

Пациентов с таким анамнезом, как у России, – когда в 2022 г. экономика оказалась, с одной стороны, под санкционным давлением, а с другой – осталась более открытой, чем в Иране, – мировая макроэкономика еще не видела, считает Пьянов. Даже председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не может точно сказать, как долго продлится прием "антибиотика". Преждевременное снижение ставки может привести к рецидиву и резистентности.

Среди сдерживающих факторов Пьянов выделил укрепление рубля, который с начала года снизился на 18,5%, достигнув 82,86 рубля за доллар на 25 апреля. Если рубль начнет снижаться, инфляция может снова стать двузначной. Пьянов также отметил, что экономическая активность в I квартале 2025 года сравнима с III кварталом 2024 года, когда ставка уже была 21%.

Рост реальных зарплат и напряженность на рынке труда остаются высокими. Единственным позитивным фактором, связанным с высокой ставкой, является замедление кредитования, но этот фактор требует подтверждения на более длительном периоде времени.

Пьянов ожидает, что ключевая ставка останется на уровне 21% по итогам заседания ЦБ в пятницу, 25 апреля.