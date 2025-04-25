ВТБ планирует удвоить сумму выплаченного кешбэка в этом году

Год назад ВТБ обновил свою программу лояльности, в рамках которой клиенты начали получать кешбэк рублями вместо бонусов. За это время количество участников программы увеличилось более чем в три раза, и теперь ее условиями пользуется каждый второй активный клиент ВТБ. В этом году ВТБ планирует удвоить объем выплаченного кешбэка. Об этом сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

После обновления программы лояльности сумма выплаченного кешбэка увеличилась более чем вдвое. Этому способствуют ежемесячный выбор категорий, подключение дополнительных категорий кешбэка за остатки на картах и в выходные дни, а также другие опции. По данным ВТБ, за год самыми популярными категориями кешбэка стали супермаркеты, аптеки, «кешбэк за все покупки», кафе и рестораны, а также одежда и обувь. В целом, каждый месяц программу лояльности ВТБ подключают от 7 до 10% новых клиентов. Наибольший прирост был зафиксирован с июня по сентябрь 2024 года.

По данным банка, наибольшие суммы кешбэка за год получили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровского края, Республики Крым, Севастополя, Республики Коми, Сахалинской области, Камчатского края, Магаданской области и Луганской Народной Республики.

«Банковская программа лояльности сейчас – это один из ключевых факторов, влияющих на выбор карты для ежедневного использования. Понимая, что клиентам важно получать кешбэк «живыми» рублями, в прошлом году ВТБ радикально обновил свое предложение. Это обеспечило трехкратный прирост пользователей в разных регионах по всей стране. В этом году мы не планируем сбавлять обороты и рассчитываем удвоить не только клиентскую базу, но и сумму выплат кешбэка», – подчеркнул Георгий Горшков.