Названы самые «семейные» регионы России

Самыми активными пользователями Семейного банка ВТБ стали жители Москвы и Московской области, которые занимают треть от всех участников групп. Также в топе — Санкт-Петербург, Свердловская и Нижегородская области. Об этом сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Семейный банк ВТБ был запущен в ноябре прошлого года, с тех пор более 20 тыс. пользователей становятся участниками семейных групп ежедневно. Чаще всего они объединяются в группы со своими друзьями, дальними родственниками и другими близкими (55% от всех связок), супругами (22%), родителями (18%) и братьями или сестрами (4%).

В апреле этого года число активных пользователей Семейного банка достигло 5 млн человек, и теперь каждый пятый клиент ВТБ пользуется преимуществами предложений в семейных группах.

Среди клиентов Семейного банка большинство — это люди в возрасте от 35 до 45 лет, их 22%. Далее следуют клиенты в возрасте от 45 до 55 лет (19%) и от 55 до 65 лет (15%).

Наибольшее количество семейных групп зафиксировано среди жителей Москвы (33,7%), Санкт-Петербурга (3,4%), Московской (2,5%), Свердловской (2,3%) и Нижегородской областей (1,6%), Пермского края (1,5%), Ставропольского края и Республики Татарстан (по 1,3%), Оренбургской и Тульской областей (по 1,2%), а также Самарской и Кемеровской областей (по 1%).

Участникам семейной группы уже доступны 60 дней бесплатной подписки ВТБ Плюс, скидки на страхование и мобильную связь ВТБ Мобайл до 20%. Еще один дополнительный бонус – кешбэк до 5% в супермаркетах, которым может воспользоваться каждый член семейной группы. Для клиентов, объединенных в группу, эта категория всегда доступна к выбору в ежемесячном списке категорий

«ВТБ первым на рынке сделал ставку на «семейный» подход, предложив клиентам создавать группы и приглашать в них близких. Такое совместное пользование дает участникам группы скидки и бонусы. В итоге Семейный банк за несколько месяцев позволил нам не только увеличить активность и вовлеченность действующих клиентов, но и привлечь членов их семей, которые были клиентами других банков. Мы видим отклик от пользователей и расширяем наши предложения: к концу года запустим счета для общих трат и семейных накоплений, а для молодежи расширим предложения. Рассчитываем, что обновления позволят нам увеличить количество пользователей Семейного банка в два раза до конца года», – отметил Георгий Горшков.