ВТБ выйдет в 13 тыс. новых населенных пунктов

Благодаря интеграции с «Почта Банком» ВТБ расширит территорию присутствия банка на 13 тыс. новых населённых пунктов. Это позволит расширить доступ к современным финансовым услугам и сервисам жителям малых городов. До конца октября 2025 года точки ВТБ появятся в 24 тысячах отделений Почты России, рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Первый этап интеграции завершился в конце марта 2025 года. Продукты и сервисы ВТБ стали доступны в 336 клиентских центрах Почта Банка в 79 регионах страны.

Второй этап интеграции стартовал 1 апреля. До конца июля 2025 года продажи начнутся в более чем 2,1 тысячах точках обслуживания, расположенных в почтовых отделениях. Сервисы ВТБ доступны в около 900 точках обслуживания. Также с апреля стартовал процесс трансформации банкоматной сети Почта Банка. За второй квартал 2025 года будут обновлены более 500 банкоматов

«Интеграция ВТБ и Почта Банка станет крупнейшим объединением в истории банков. В результате, наша общая сеть продаж станет максимально вариативной: нашим клиентам финансовые продукты и услуги будут доступны в мобильном приложении, офисах банка, через выездных менеджеров и в отделениях Почты России», — добавил Георгий Горшков.