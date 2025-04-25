Офис ВТБ в городе Зима Иркутской области переехал в центр города

Обновленное отделение ВТБ открылось в центральной части Зимы, на ул. Ленина, 1.

Удобное пространство для обслуживания клиентов, переговорные комнаты, касса, два банкомата в круглосуточном доступе – в новом отделении предусмотрено все для того, чтобы решить финансовые вопросы с комфортом.

«Мы рады представить наш новый офис, в котором постарались предусмотреть все: удобное расположение в центре, вблизи основных административных и социальных учреждений города, транспортную доступность, комфорт. Первые дни работы уже показали, что офис востребован у жителей Зимы. Банк здесь хорошо знают – треть населения города пользуется нашими услугами. С открытием нового офиса рассчитываем, что число наших клиентов вырастет», – прокомментировала Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области – вице-президент банка.