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«Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-3 лучших дебетовых карт с максимальным кешбэком

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 апрельского рейтинга (2 место) лучших  дебетовых карт с максимальным кешбэком, по версии портала Выберу.ру. В рейтинге рассматривались предложения  крупнейших российских банков из Топ-100 по активам (на 01.03.2025 г).

Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали такие ключевые параметры как величина кешбэка в программе лояльности банка и у партнёров, условия обмена бонусов на рубли и максимальная сумма лимита в рублях, которую можно получить за месяц, размер процентов на остаток и порядок их начисления, стоимость выпуска и обслуживания карты,  условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, а также дополнительные возможности – доставку, онлайн-оформление и ряд других параметров.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxwLP1sE

/ Сибирское Информационное Агентство /


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